Empreender é um sonho de muitos brasileiros, uma vez que é visto como uma oportunidade de mudar de vida, atingir a liberdade financeira de forma mais rápida e ter mais autonomia para gerenciar o seu próprio tempo.

E isso também pode ocorrer na área da saúde.

Muitos profissionais se formam com todos os aspectos técnicos aprendidos, mas sem saber como abrir um negócio de sucesso e como gerenciá-lo.

Então, separamos algumas dicas de como gerenciar um consultório e as principais modalidades de empréstimo.

Qual a importância do planejamento financeiro para o sucesso de um consultório médico?

O planejamento financeiro é um dos principais aspectos de um negócio, uma vez que interfere diretamente no aumento dos ganhos e na otimização dos gastos.

Então, é necessário que o profissional da saúde que decida abrir um consultório tenha uma visão objetiva das finanças do negócio, e se não tiver, contrate um profissional ou abra o negócio com o auxílio de um sócio que obtenha características complementares às dele.

Além disso, organizar as finanças do consultório proporciona inúmeros outros benefícios para o sucesso e longevidade do negócio, como: previsão de despesas, identificação de oportunidades de investimentos, preparo para imprevistos, etc.

E se for a realidade do seu negócio, ter um crédito extra já no início do funcionamento da clínica pode ser uma excelente alternativa para otimizar e potencializar os resultados, além de pagar possíveis dívidas, investir em capacitação de funcionários, comprar equipamentos, automatizar processos, entre outros.

Itens para avaliar antes de contratar empréstimo para abrir o seu consultório

Contratar um empréstimo para empresa para abrir o seu consultório é uma excelente alternativa, caso você não tenha o recurso completo de início para realizar esse sonho.

Mas, deve ser feito com cautela e planejamento.

Para você não errar, separamos alguns itens que devem ser avaliados antes de fechar negócio com a instituição financeira!

Elabore um plano de negócio, pois, diante desse documento, é possível entender quais são os objetivos da empresa e quais ações devem ser executadas para conquistá-los.

Pesquise várias modalidades de crédito para a empresa, compare-os e escolha o que melhor se encaixar dentro do seu plano de negócio.

Tenha certeza de que o CET (Custo Efetivo Total) cabe dentro do orçamento empresarial da clínica.

Escolha uma instituição financeira de confiança e que tenha uma boa reputação dentro do mercado de crédito.

Sempre negocie as taxas oferecidas!

Quais as melhores modalidades de empréstimo para abrir um consultório?

Atualmente, existe uma gama de modalidades de crédito empresarial que podem te auxiliar no momento de abertura do seu consultório.

Separamos os principais para você analisar!

Empréstimo pessoal: É uma das modalidades mais usadas, uma vez que, basicamente, qualquer um pode solicitá-lo! Apenas fique atento aos juros e condições ofertadas, ok?

Empréstimo para empresa: São modalidades que oferecem soluções específicas para os empreendedores. As condições de pagamento podem variar de acordo com a instituição, mas é uma ótima opção!

Microcrédito: É uma linha de crédito oferecida pelos maiores bancos e é voltada ao microempreendedor e pessoas físicas.

Linhas governamentais: Bancos em parceria com a iniciativa governamental, como o BNDES, oferecem linhas de crédito específicas para empreendedores que possuem juros baixos e ótimas condições de pagamento.

Antecipação de recebíveis: É possível antecipar para o presente as parcelas oriundas de vendas que você receberia apenas nas próximas semanas ou meses.

Investidor-anjo: São investidores que acreditam em um projeto e por conta disso, investem recursos em seu crescimento. Essa prática é regulamentada pela Lei Complementar n° 155.

Sócio: Como citamos acima, abrir um consultório em parceria com um sócio que complemente as suas características e possibilidades (nesse caso, recursos para abertura) é excelente.

Financiamento coletivo: A famosa vaquinha vem ganhando o coração dos empreendedores mundo afora, uma vez que democratiza a possibilidade de angariar recursos. Além disso, todos os envolvidos saem ganhando, pois, os investidores recebem o valor emprestado com uma correção.

Crédito para capital de giro: É uma modalidade que oferece crédito para, como o próprio nome diz, o capital de giro do negócio. É uma boa alternativa para os meses iniciais do negócio e faz sucesso entre pequenos e médios empreendedores.

Empréstimo com garantia: Nessa modalidade, um bem é colocado como garantia da operação e com isso, a instituição financeira consegue oferecer juros mais baixos e melhores condições de pagamento.

Conclusão

Empreender no ramo de consultórios pode ser uma excelente forma de conquistar a tão sonhada liberdade financeira.

E é possível alcançar isso mesmo não tendo os recursos necessários de imediato para abrir esse consultório.

Basta contratar um empréstimo em alguma das modalidades que citamos acima.