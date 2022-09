Nesse domingo (11) a administração municipal, com apoio do Clube “Rota 0-50”, realizou o “Encontro de Carros Antigos” no estacionamento do Terminal Rodoviário de Formiga.

O evento aconteceu durante todo o dia e teve a participação de 132 carros inscritos, dos mais variados anos e modelos.

Estiveram presentes os clubes formiguenses Rota 0-50, Clube do Fusca e Kombi Clube, mas o encontro contou, também, com outros veículos de Formiga e de cidades da região como Campo Belo, Divinópolis, Arcos e São Tomé das Letras.

Essa foi a 7ª edição do Encontro de Carros Antigos em Formiga, mas, pela primeira vez, a administração municipal assumiu a realização do evento, assim como aconteceu no “Encontro de Motociclistas”. Os proprietários dos carros receberam certificados e troféus.

Além da exposição dos carros, que ficaram estacionados nas imediações do local de 8h às 16h, o público acompanhou apresentações das três bandas que obtiveram os maiores percentuais na votação popular do “Concurso de Bandas de Rock Nacional”, realizada pelo APP Formiga.

Os músicos foram agraciados com Jogos da Memória do Patrimônio, e cada banda recebeu seu respectivo troféu. Elas receberão, ainda, as seguintes premiações em dinheiro:

1º Lugar: Radar 60 – R$ 1.500,

2º Lugar: Mantra – R$ 1.000,

3º Lugar: 32 Dentes – R$ 800

Fonte: Decom