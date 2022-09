A Câmara Municipal de Formiga realizará uma audiência pública para discutir a causa animal na cidade. O encontro está marcado para esta terça-feira (13) às 18h30.

A sessão será realizada a pedido da vereadora Joice Alvarenga, com o objetivo de promover debate sobre as ações e as políticas públicas de defesa aos animais no Município.

Entidades e população em geral estão convidadas a participar. A audiência será transmitida ao vivo no canal do Youtube e na página do Facebook da Câmara Municipal de Formiga, possibilitando àqueles que não puderem comparecer presencialmente a oportunidade de participar virtualmente.

Na sexta-feira (9) representantes da OAB e da Apaf estiveram na sede do Poder Legislativo apresentando sugestões a Joice Alvarenga de pontos a serem debatidos durante a audiência.

Fonte: Câmara Municipal