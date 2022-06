O Unifor-MG realizou, no dia 1° de junho, a edição 2022 do Gym Festival, com o tema “Encontro do Corpo, Alma e Movimento”.

O evento contou com a participação das turmas de Educação Física (bacharelado e licenciatura). Os ensaios começaram no mês de abril. A iniciativa envolveu as disciplinas Dança e Ritmo, Ginástica Geral e Metodologia do Ensino da Ginástica Rítmica Desportiva.

O coordenador das graduações Prof. Me. José Carlos Leal comentou que o 5º Período produziu a abertura do festival, utilizando como assunto o retorno à vida após a pandemia. Ele explicou que os alunos do 7º Período criaram sete apresentações, com o conteúdo recomeço.

Segundo o entrevistado, o grupo foi ainda o responsável pelo encerramento com uma homenagem aos professores do curso. Ele ressaltou que as coreografias tinham a dança, as ginásticas (rítmica e geral) e a imaginação dos estudantes, abordando as artes circenses e a cultura corporal.

“O Gym Festival propiciou aos discentes a vivência prática as teorias da dança e das ginásticas. Eles trabalharam de forma criativa, com o auxílio dos docentes, as apresentações. Isso ajuda para que sejam capazes de levar para a prática profissional o aprendizado acadêmico”.

Fonte: Unifor-MG