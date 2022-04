O Centro Universitário de Formiga realizará, no dia 30 de abril, o Encontro Presencial dos Alunos do Ensino a Distância. Estão em funcionamento os seguintes cursos: Administração, Ciências Contábeis, Educação Física, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Marketing e Pedagogia.

De acordo com o gestor de EAD do Unifor-MG, professor Isaac D’Leon de Almeida, o principal objetivo do evento é integrar e criar relacionamento entre os estudantes da modalidade e, claro, com a própria instituição.

Ele destacou que as atividades visam possibilitar ao discente a reflexão por meio da palestra “O Impacto das Tecnologias nas Profissões”. O tema será abordado pelo professor Cezar Augusto Silvino Figueredo.

A programação conta com várias ações, entre elas, sorteio de prêmios. Os alunos poderão acompanhar também a apresentação do reitor Dr. Marco Antonio de Sousa Leão. O Gestor de Ensino a Distância Prof. Me. Isaac D’Leon de Almeida ressaltou que as expectativas são as melhores.

Para participar do evento, os alunos da modalidade EAD devem se inscrever pelo link disponível no Portal do Aluno ou solicitar o link ao tutor. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 25/04/22.

Fonte: Unifor-MG