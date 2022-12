O ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, apresentou melhora de seu estado clínico, especialmente da infecção respiratória.

De acordo com boletim médico divulgado no início da tarde desta segunda-feira (12) pelo Hospital Albert Einstein, o ex-jogador segue internado em quarto comum, ainda sem previsão de alta. Ele está consciente e com sinais vitais estáveis.

Kely Nascimento, uma das filhas de Pelé, chegou ao Brasil e foi visitá-lo no hospital hoje cedo. Em suas redes sociais, ela postou duas fotos do quarto onde Pelé está internado. Em uma delas, ela postou uma foto segurando as mãos de Pelé ao lado da palavra “Cheguei”. Em outra, ela escreveu o texto “Gratidão por café e por trabalho remoto”.

Pelé foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021.

A retirada do tumor ocorreu em 4 de setembro de 2021. Desde então, Pelé é submetido a um tratamento de quimioterapia, com idas regulares ao hospital.

Do hospital, Pelé tem acompanhado e postado mensagens sobre a Copa do Mundo no Catar. Logo após a eliminação do Brasil para a Croácia, por exemplo, o ex-jogador postou uma mensagem de apoio a Neymar. “Infelizmente, o dia não é o mais feliz para nós, mas você sempre será a fonte de inspiração que muitos almejam se tornar. Eu aprendi que, quanto mais o tempo passa, mais o nosso legado cresce. Meu recorde foi estabelecido há quase 50 anos e ninguém tinha conseguido se aproximar dele até agora. Você chegou lá, garoto. Isso valoriza a grandeza da sua conquista”, escreveu.

Fonte: Hoje em Dia