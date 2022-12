Um relatório da Polícia Rodoviária Federal (PRF) enviado ao Supremo Tribunal Federal identificou que veículos que participaram de atos antidemocráticos em Cuiabá contra o resultado das urnas estiveram envolvidos em crimes como tráfico de drogas, contrabando e transporte ilegal de madeira.

Os veículos foram identificados pela polícia depois de passarem por uma praça de pedágio em Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá, no dia 6 de novembro. Ao todo, foram apontados 177 caminhões no trecho, sendo 55 de Sorriso, 15 de Lucas do Rio Verde e dez de Nova Mutum. Deles, seis tinham registros em ocorrências policiais.

Todos os veículos tiveram os documentos bloqueados e os proprietários foram multados em R$ 100 mil, após decisão do ministro Alexandre de Moraes.

Segundo a PRF foram identificados:

1 veículo envolvido em ocorrência de tráfico de drogas

1 caminhão envolvido em transporte ilegal de madeira

1 veículo envolvido com contrabando

1 caminhão com registro de embriaguez ao volante

2 veículos com restrições judiciais

Um dos veículos de Sorriso está registrado em nome da Sipal Indústria e Comércio Ltda e de Sérgio Bedin e esteve envolvido no transporte de aproximadamente 3 toneladas de drogas – entre maconha e skunk – em Palhoça (SC), em outubro deste ano. A droga estava escondida em uma carga de farelo de soja e duas pessoas foram presas.

Bedin é um dos empresários que teve as contas bloqueadas por Moraes em novembro por suspeita de organizar e financiar os atos golpistas em Mato Grosso e Brasília. Das 43 pessoas jurídicas e físicas apontadas pelo ministro, 34 são do estado. Outras empresas e pessoas da família Bedin também estão na lista.

Outra carreta chegou a ser apreendida em ocorrência que flagrou o transporte de 40,1 metros cúbicos de madeira irregular em dezembro de 2021, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá.

Mato Grosso nos protestos

O estado, a partir da apuração das urnas, se tornou um dos dos principais focos de protestos antidemocráticos do país com o fechamento de rodovias e envio de veículos para Brasília para apoiar os golpistas contrários à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Dos 166 caminhões que participaram de atos na capital federal, 50 eram de Mato Grosso.

Os veículos pertencem a 28 empresas e 14 delas tiveram as contas bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Entre elas, cinco fizeram doações à campanha para reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro – um dos empresários encaminhou R$ 500 mil.

Atualmente, não há registro de bloqueios em rodovias federais de Mato Grosso, segundo a PRF.

Fonte: G1