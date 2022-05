A onda de frio vai perdendo cada vez mais força ao longo desta semana.

Isso porque a alta pressão polar que estava estacionada no Sul, soprando vento gelado para o Sudeste e Centro-Oeste já seguiu para o mar e a partir de agora terá uma trégua das madrugadas e manhãs congelantes.

Chuva ainda é motivo de preocupação entre o Norte e o Nordeste. No Ceará, o alerta é para as chuvas fortes. Os açudes que abastecem a região metropolitana de Fortaleza já atingiram 100% da capacidade. Com isso, a região deixa a situação de escassez hídrica. Para efeitos de comparação, no mesmo período do ano passado o sistema registrava apenas 71% da capacidade.

O risco para novas áreas onde os rios podem transbordar segue alto para o Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Atenção total para grande parte desses estados cortados por rios.

Fonte: G1