O estoque de sangue na Fundação Hemominas continua reduzido, mesmo após a campanha “Ô abre alas que a vida vai passar”, lançada no início de fevereiro para incentivar foliões e turistas a doarem sangue durante o período da folia. Atualmente, os tipos negativos estão em queda de 40%, enquanto os positivos estão, em média, 20% abaixo do ideal.

Durante o Carnaval, as doações foram reduzidas a quase metade na comparação com a semana imediatamente anterior à folia. “Se compararmos com a semana anterior ao Carnaval (10/2 a 16/02), observamos uma queda de 41% nos comparecimentos no período do Carnaval (17/02 a 23/02)”, diz a nota da entidade.

Mesmo com a redução na doação, a Hemominas ainda avalia a ação positivamente, tendo em vista que algumas pessoas, mesmo curtindo a folia, se mobilizaram para a doação de sangue de forma solidária e altruísta. Além disso, considera que todas as campanhas são sempre muito importantes, principalmente nos períodos de festa, como o Carnaval.

Em razão da baixa no estoque, a fundação pede que as pessoas compareçam nas unidades para fazer doações e, assim, aumentar a quantidade, já que, a qualquer momento, a demanda por algum tipo sanguíneo pode crescer, fazendo reduzir ainda mais o que tem armazenado. Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos, ter peso acima de 50 kg e ser saudável. O atendimento pode ser agendado no site hemominas.mg.gov.br ou pelo aplicativo MGApp Cidadão.

Fonte: O Tempo