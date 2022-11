O município de Formiga sediará o ‘Evangeliza Show’, neste sábado (19), no Ginásio Vicentão. O evento terá início a partir das 18h, com o grupo Agnus Dei e, logo em seguida, haverá o show com o Ministério Fraternidade São João Paulo II.

O primeiro lote de ingressos já está disponível no Sympla.

A organização do evento é composta pelo Grupo Gerados no Fogo, Grupo Agnus Dei e Renovação Carismática Católica da Diocese de Luz.

Confira uma das músicas mais ouvidas, com mais de 9 milhões de visualizações no YouTube.