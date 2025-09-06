Foto: Marcus Desimoni / Nitro / DC

Exportações mineiras para os EUA caem 49,5%

As exportações de Minas Gerais para os Estados Unidos reduziram 49,5% em agosto se comparado com julho deste ano, com recuo de US$ 431 milhões para US$ 213 milhões. As tarifas foram impostas pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros. Conforme dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex/Mdic) e compilados pela Fundação João Pinheiro (FJP) e pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), a balança comercial de Minas Gerais fechou o mês de agosto com superávit de US$ 1,5 bilhão, menor do que os US$ 2,1 bilhões de julho e do que o US$ 1,8 bilhão de agosto de 2024. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Paraisense na sociedade de superdotados

O paraisense João Vítor Xavier Marciano de Castro, 5 anos, foi aceito em uma sociedade internacional de superdotados após avaliação neuropsicológica apontar QI 137 (percentil 99). Autodidata, ele leu as primeiras placas aos três, escreve por conta própria e demonstra curiosidade incomum por letras, idiomas e sinais. Em casa e na escola, a família tem buscado estimular sem “pular etapas”. A aceitação veio depois que a família enviou o laudo à Mensa Brasil, sociedade internacional dedicada a pessoas com altas habilidades cognitivas. (Jornal do Sudoeste – SS Paraíso)

Receita fecha fábrica de sabão em pó

A Receita Estadual fechou, nesta sexta-feira (5), uma fábrica clandestina de sabão em pó em São Gonçalo do Pará, durante a operação “Sabão Encardido”. No local, foram apreendidas mais de 55 toneladas de produtos falsificados, que imitavam a marca Omo. Segundo o delegado da Receita, Montovany Faria, 19 trabalhadores foram encontrados atuando sem carteira assinada e prestam depoimento. Essa foi a 14ª fábrica clandestina fechada em Minas em 2025, sendo 13 delas na região Centro-Oeste. (Portal MPA – Divinópolis)

Patos no Cidades do Futuro

A Prefeitura de Patos de Minas firmou acordo com o Governo de Minas Gerais para participar do Programa Cidades do Futuro. O foco é modernizar os serviços do município usando tecnologia. O programa foi criado para apoiar cidades que buscam se tornar mais inteligentes, ou seja, usar ferramentas digitais para facilitar a vida das pessoas e melhorar o trabalho do poder municipal. Com a parceria, Patos de Minas receberá apoio técnico, treinamentos e acesso a soluções tecnológicas que ajudam a deixar os serviços públicos mais rápidos e eficientes. (Folha Patense)

ACM articula Aécio para Presidência

Em Brasília e em Belo Horizonte, comentários indicam um novo projeto político para o deputado federal e ex-governador Aécio Neves. Trata-se de um entendimento com o objetivo de incentivar a candidatura do mineiro à Presidência da República. Isso começou a reverberar depois que o governador Romeu Zema se lançou ao pleito majoritário, em São Paulo. Fontes garantem que o tema vem sendo tratado entre Aécio Neves e seu maior incentivador, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. O político baiano é pré-candidato a governador do seu estado e vice-presidente do União Brasil, um partido de enorme visibilidade, principalmente após a formação de uma federação com o PP, com mais de cem parlamentares. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

Unimontes faz fórum Minas Sem Miséria

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) sediará, nesta segunda-feira (8/9), o Encontro Regional do Norte e Noroeste do Fórum Técnico Minas sem Miséria, promovido pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O evento tem como objetivo ouvir os representantes da sociedade para subsidiar e apoiar a elaboração do Plano Mineiro de Combate à Miséria, previsto na Lei nº 19.990/2011, que instituiu o Fundo de Erradicação da Miséria. A proposta também visa aprimorar as políticas públicas necessárias para a erradicação da miséria em Minas Gerais, com a participação ativa da população das regiões Norte e Noroeste do estado. Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

Universidade com novo curso no Jequitinhonha

A UFVJM foi aprovada para ofertar o Curso de Aperfeiçoamento em Educação em Direitos Humanos na perspectiva de gênero, raça e classe: formação continuada de educadores cidadãos no Alto Vale do Jequitinhonha. O curso de formação continuada será ofertado na modalidade híbrida no primeiro semestre de 2026. O aperfeiçoamento será ofertado por meio de parceria da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas da UFVJM e Rede de Mulheres da UFVJM. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

