Na manhã deste sábado (6), um homem foi preso em flagrante em Formiga, após atropelar sua companheira e agredi-la com um facão. O crime ocorreu no bairro Maringá e deixou a vítima gravemente ferida.

De acordo com informações preliminares, o casal teria discutido antes do ataque. Durante a discussão, o suspeito atropelou a mulher com um veículo e, em seguida, desferiu um golpe de facão no rosto da vítima. Após o ataque, ele colocou a mulher no carro e a levou até o hospital.

A Polícia Militar foi acionada e deteve o homem no hospital. O veículo utilizado no crime foi apreendido, e o suspeito foi conduzido à delegacia para registro da ocorrência. A identidade da vítima não foi divulgada, e o estado de saúde dela ainda é desconhecido.

As autoridades seguem acompanhando o caso, e mais informações devem ser divulgadas à medida que o ocorrido for investigado.

Fonte: Tribuna