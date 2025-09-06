Na madrugada deste sábado (6), um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito localizado na Rua José Eufrásio de Carvalho, em Formiga (MG). O imóvel, que armazenava equipamentos eletrônicos, móveis e prateleiras expositoras de celulares e acessórios, ficou totalmente destruído.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência começou por volta das 2h27. Inicialmente, a equipe foi acionada para atender a um incêndio em vegetação, mas ao chegar constatou que as chamas atingiam toda a edificação e parte da área externa, onde também havia prateleiras em combustão. A energia elétrica já havia sido desligada por um responsável antes da chegada dos militares.

O combate ao fogo contou com três linhas de ataque e apoio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), que disponibilizou dois caminhões-pipa para o reabastecimento das viaturas. Durante as ações, foram abertas passagens laterais na parede para ventilação. Após cerca de cinco horas de trabalho, o incêndio foi controlado, com o uso de aproximadamente 32 mil litros de água. Máquinas do SAAE também foram utilizadas no rescaldo.

O interior do galpão foi completamente destruído e apresentou danos estruturais, como deformidades, rachaduras e trincas. A Defesa Civil foi acionada para vistoria técnica no local e também na edificação vizinha. A Polícia Militar compareceu diante da suspeita de incêndio criminoso, sendo acionada a perícia da Polícia Civil.

Segundo os bombeiros, o imóvel não possuía Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) nem dispunha de medidas de segurança contra incêndio e pânico.

Fonte e fotos: CBMMG