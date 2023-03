A Escola Jalcira Santos Valadão (Escola Normal) está com a fachada iluminada de lilás para celebrar o Dia da Mulher e o Mês de Combate ao Câncer de Colo Uterino.

O diretor da escola, Renan Donizetti Fonseca, informou que adquiriu a iluminação em dezembro do ano passado.

Segundo ele, a fachada será iluminada durante alguns meses para recordar um evento importante no ano e fazer um trabalho educativo com as temáticas, como o Setembro Amarelo (Prevenção ao Suicídio), o Outubro Rosa (Prevenção ao Câncer de Mama), o Novembro Azul (Combate ao Câncer de Próstata) e o Dezembro Vermelho (Prevenção ao HIV – Aids e outras IST (infecções sexualmente transmissíveis).

“A nossa fachada é tombada como patrimônio Histórico da cidade de Formiga. E nós estamos muito comprometidos com a comunidade escolar e também fazemos parte do programa Saúde na Escola”, explicou o diretor.

“Então, a gente junta a beleza do patrimônio com a conscientização. Estamos também trabalhando com nossas alunas a importância da vacinação contra o papiloma vírus humano, que é um dos grandes causadores do câncer de colo de útero”, acrescentou Renan.

Atualmente, a escola conta com 520 alunos e 56 professores. “Eu acho a iniciativa importante, porque a educação e a saúde pública se encontram. Além da beleza da fachada, as luzes reforçam a mensagem importante de cada um desses meses. E nesse mês é a cor lilás. Penso que faz parte do papel da escola levantar e conversar sobre todos esses assuntos”, finalizou. A fachada da Escola Normal foi tombada como patrimônio histórico de Formiga no dia 12 de abril de 2004.

