Um acidente ocorrido no início da manhã desta quinta-feira, na altura do km 214, da MG-050 em Córrego Fundo, deixou duas pessoas com ferimentos leves. A passageira e o condutor do ônibus.

As vítimas foram socorridas pelos bombeiros e encaminhadas para a UPA em Formiga.

O veículo fazia a linha Presidente Prudente/Belo Horizonte e, no local, os demais passageiros do ônibus relataram aos policiais que o condutor do veículo, sem motivo aparente, perdeu o controle direcional do ônibus, saiu à esquerda da via subindo sobre o canteiro central, atingiu três placas de sinalização e, em seguida, retornou para a pista de direção e, ainda descontrolado saiu para a direita da pista atingindo outra placa de sinalização e danificando aproximadamente trinta metros de cerca de arame farpado, resultando em danos materiais no veículo.

A Polícia Militar Rodoviária compareceu na Unidade de Pronto Atendimento, porém, os dois, condutor e vítima, já haviam sido liberados pelo hospital e retornaram para o local do acidente.

Com o retorno do motorista ao local do acidente, a Polícia Militar Rodoviária liberou o veículo, ficando este aos cuidados do condutor.

Fonte: Polícia Militar Rodoviária