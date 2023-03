O padre Douglas Ferreira Leite, de 35 anos, que atua na paróquia de Santa Bárbara, no município de Fervedouro, na Zona da Mata mineira, está desaparecido desde a manhã de terça-feira (7).

A informação é do bispo Dom Emanuel Messias de Oliveira, em comunicado oficial emitido nessa quarta-feira (8) pela Diocese de Caratinga, no Vale do Rio Doce. Ainda ontem, foi aberto um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento.

Conforme apurado pela reportagem junto à diocese, o religioso havia saído com destino ao município de Divino, onde participaria de um mutirão de confissões. Mas ele não chegou à cidade. O carro dele foi encontrado pelas autoridades policiais às margens da BR-116, em Miradouro.

Em entrevista, o padre Agrimaldo José Teixeira comentou que o religioso havia pegado um dinheiro emprestado com outro padre da paróquia Santa Helena, no município de Caputira. “Ele não revelou o que faria com esse valor, mas parecia muito preocupado com alguma coisa”, disse.