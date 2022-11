O quadro de saúde da formiguense Letícia Silva de Oliveira, de 25 anos, permanece grave e delicado, mas estável, segundo o empresário Hugo Gomes.

De acordo com informações do portal Tribuna Centro-Oeste, ela sofreu uma lesão axonal difusa e continua em coma induzido para reduzir o inchaço cerebral. Letícia é uma das quatro vítimas do acidente ocorrido no dia 28 de outubro na BR-494, em Nova Serrana.

Amigos e parentes irão rezar o terço nesta terça-feira (8), a partir das 19h30, na porta do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD), em Divinópolis, onde ela está internada. Letícia fazia parte do EJC (Encontro de Jovens com Cristo).

O empresário informou nessa segunda-feira (7) que os médicos tentaram reduzir a sedação, mas a paciente ficou agitada e eles retornaram com a medicação. Ela passou por uma traqueostomia, procedimento realizado para facilitar a chegada de ar até os pulmões. Hugo disse que ela desenvolveu uma infecção no pulmão em função de algo que ela inalou no acidente e está sob efeito de antibióticos.

Ele comentou ainda que a lesão que a amiga sofreu pode causar sequelas, mas não há nada confirmado no caso dela.

As outras três ocupantes do veículo, Júlia Noara, de 21 anos; Letícia Hordones, de 26 anos, e Melissa Padilha Corrêa, de 22 anos, não resistiram aos ferimentos. As duas primeiras morreram no local do acidente e Melissa chegou a ser internada no Hospital São João de Deus, mas faleceu no dia 30 de outubro. As quatro estavam a caminho de uma festa promovida pelo empresário na boate Girus, em Pará de Minas, quando ocorreu o acidente.

O acidente

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou que um caminhão carregado com carvão tombou na pista e o carro das jovens, um Hyundai HB 20 com placa GGH4j95, colidiu de frente com ele. O motorista do caminhão, de 25 anos, sofreu ferimentos leves. O carro ficou completamente destruído e foi removido para um pátio credenciado.

Fonte: Tribuna Centro-Oeste