Com chance de finalmente entrar no G6 do Brasileirão, o Atlético acabou derrotado para o Botafogo por 2 a 0 no Mineirão e viu o rival se aproximar na tabela. Victor Sá e Tiquinho Soares marcaram os gols do time carioca. Agora, apenas dois pontos separam os clubes.

O Galo ainda se mantém no G8, mas foi ultrapassado pelo América, que agora é o 7° colocado. São Paulo (9°), o próprio Botafogo (10°) e o Fortaleza (11°) estão na cola do alvinegro por uma vaga na próxima Libertadores.

O jogo

Logo no primeiro minuto de jogo, Mariano pegou de primeira rebote de escanteio e a bola passou por todo mundo na área, saindo perto da trave. Aos quatro, Jeffinho aproveitou virada de jogo errada de Keno, arrancou para o ataque e soltou o pé de fora da área, mas mandou por cima do travessão.

Aos 12 minutos, Dodô recebeu lançamento na linha de fundo, dominou e cruzou para Vargas, o chileno cabeceou para abrir o placar, no entanto, o VAR foi acionado e o lateral atleticano estava impedido, o que anulou o gol do atacante.

Quatro minutos depois, Vargas recebeu lançamento na frente, driblou Gatito, mas ficou sem ângulo para bater. Ainda no mesmo lance, o goleiro seguiu em cima do atacante, mesmo fora da área, foi driblado de novo e a bola sobrou para Zaracho, argentino também driblou o goleiro e bateu firme, mas a bola percorreu a área com vários jogadores do Botafogo tentando fechar o gol.

No lance, o goleiro botafoguense acabou se lesionando e teve que ser substituído por Lucas Perri.

Aos 26 minutos, Allan perdeu bola no meio campo e Tiquinho Soares arriscou dali mesmo tentando surpreender Everson, que estava adiantado, mas mandou por cima do gol.

Na volta do segundo tempo, logo aos dois minutos, Jeffinho escapou pela esquerda, invadiu a área e rolou para trás, mas Tiquinho Soares escorregou na hora de bater e furou a bola, perdendo grande chance de abrir o placar.

O Atlético respondeu após jogada na esquerda com Keno e Dodô e cruzamento para Vargas na área. O chileno dominou tirando Cuesta da jogada e bateu firme pra grande defesa de Perri.

Aos 12 minutos, Jair deu lançamento espetacular para Keno ,que saiu na cara do gol e bateu no cantinho, mas a bola foi no pé da trave e voltou nos braços de Perri. No lance seguinte, Vargas arriscou com perigo de fora da área, mas mandou ao lado do gol.

Aos 30 minutos, Jair tentou enfiada de bola e foi interceptado por Marçal, o lateral ligou contra-ataque com Luis Henrique, que tocou para Tiquinhos invadir a área, cruzar para trás e encontrar Victor Sá, o atacante chapou a bola no ângulo, sem chances para Everson, abrindo o placar no Mineirão.

Aos 38, Lucas Fernandes ganhou de Allan na força pela lateral do campo e cruzou para Tiquinho que cabeceou para ampliar o placar para o Botafogo. Aos 46, Pavón tentou dar reação ao Galo, mas bateu cruzado para fora.

Fonte: Hoje em Dia