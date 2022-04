Neste sábado (9), o projeto ‘Feira Solidária’ recebeu dos produtores feirantes a doação de mais de 130 quilos de alimentos.

Os mantimentos foram direcionados para a Santa Casa e para o Asilo São Francisco de Assis.

‘Feira Solidária’

O projeto é desenvolvido pelo Banco Municipal de Alimentos de Formiga (BMA), desde 2017, e conta com a parceria dos produtores que semanalmente doam os alimentos que não foram comercializados.

O projeto conta também com a parceria da Rádio Feira (Serginho Landico), que faz a divulgação das atividades.

De acordo com a coordenadora do BMA, Adriana Oliveira, a parceria tem se fortalecido ao longo do tempo e é muito importante para o fortalecimento da política de segurança alimentar do município de Formiga. “Nossa gratidão aos parceiros pela generosidade e exemplo de responsabilidade social!”.

Fonte: Banco de Alimentos