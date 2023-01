O Mr.Rock Eventos comunicou, por meio das redes sociais, que o Festival Estação de Verão, previsto para ocorrer neste sábado (21), será adiado para o dia 28 de janeiro.

O motivo são os alertas de chuva intensas em Formiga.

A programação para o próximo sábado, até o momento, permanece a mesma. A partir das 13h, na Casa do Engenheiro, o público poderá conferir quatro atrações: Engenheiros do Hawaii, com a Banda Freud Flintstone, Capim Santo, Banana’s Rock Band e Dj Cente.

O evento contará com praça de alimentação do Tatame do Bem, bar completo e área kids.

A entrada é gratuita, mas os organizadores estão pedindo que levem 1kg ou mais de ração para a Apaf alimentar cães e gatos de rua.

O Festival Estação Verão conta com o apoio da Prefeitura de Formiga, Secretaria de Cultura, Compac e Polícia Militar. Além do apoio de várias empresas da cidade.

Os organizadores avisam que por motivos de segurança e seguindo protocolo solicitados por órgãos competentes não será permitida a entrada/vendas de latas e/ou garrafas de vidro.

Fonte: Mr. Rock Eventos