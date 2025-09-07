Às vésperas da sentença contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o filho e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tentou aumentar a pressão sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) neste domingo (7). Além de voltar a atacar Alexandre de Moraes, Flávio provocou o restante dos ministros em ato em Copacabana, Rio de Janeiro (RJ).

Para o senador, os demais ministros do STF irão, em algum momento, “largar a mão” de Moraes. “Espero que seja rápido”, apontou. “O próprio Supremo vai dar a cabeça de Alexandre de Moraes na bandeja para o povo brasileiro, porque ele foi longe demais e eles (ministros) sabem disso”, acrescentou, já no fim de um discurso de aproximadamente 15 minutos.

Flávio ainda acusou Moraes de ter “traços de psicopatia”. “Uma pessoa que não liga para a própria família, como Alexandre de Moraes parece não ligar, não pode ser uma pessoa normal. É uma pessoa que não está preocupada com a esposa, com os filhos e que quer continuar bancando uma perseguição covarde e absurda contra Bolsonaro para no final dizer que venceu uma discussão”, disse.

Antes, o senador já havia se referido a Moraes como “ditador da toga”. “A pretexto de defender a democracia, destruiu os pilares da nossa democracia”, contestou Flávio. O filho mais velho de Bolsonaro também lembrou das acusações do ex-assessor Eduardo Tagliaferro contra o ministro em depoimento à Comissão de Segurança Pública na última terça (2).

Após a Polícia Federal (PF) encontrar a minuta de um pedido de asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei, Flávio apontou que o pai não vai fugir. “O Bolsonaro não vai fugir pulando muros. O Bolsonaro não vai fugir no porta-malas de um carro. O Bolsonaro vai encarar de frente essa covardia, para dar o exemplo mais uma vez de que ele não vai desistir do Brasil”, afirmou.

