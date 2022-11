Foi aberta nesta segunda-feira (21), a votação para escolha dos artistas que participarão da Mostra Natalina deste ano, em Formiga.

O público formiguense já pode escolher aqueles que irão se apresentar em locais da área central do município, na semana que antecede o natal. A votação vai até às 16h da quarta-feira (23). O processo, totalmente on-line, é realizado pelo aplicativo APP Formiga.

Para votar, caso ainda não possua o aplicativo, o interessado deve baixá-lo nas lojas de aplicativos (Play Store para Android ou Apple Store para IOS) e efetuar o cadastro. Depois, é só acessar a aba ‘serviços’ e clicar no ícone ‘cultura’ na pasta ‘votação-Mostra Natalina’, na qual encontram-se os links para os vídeos e o ‘vote aqui’, para a escolha do artista preferido.

Os cinco artistas que obtiveram maior percentual de votos estarão, automaticamente, selecionados para se apresentarem nos locais sugeridos pela Acif/CDL, com início sempre às 19h, de acordo com o seguinte cronograma:

• Dia 19/12 – 5º mais votado – Rua Barão de Piumhi

• Dia 20/12 – 4º mais votado – Praça Ferreira Pires

• Dia 21/12 – 3º mais votado – Esquina da Rua Pio XII com Rua dos Viajantes

• Dia 22/12 – 2º mais votado – Rua Barão de Piumhi

• Dia 23/12 – 1º mais votado – Praça Getúlio Vargas

Conforme Regulamento da Mostra, o tempo da apresentação de cada participante será de uma hora, e os artistas que se apresentarem farão jus à seguinte premiação em dinheiro:

• 1º LUGAR: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

• 2º LUGAR: R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais)

• 3º LUGAR: R$ 1.000,00 (mil reais)

• 4º LUGAR: R$ 900,00 (novecentos reais)

• 5º LUGAR: R$ 800,00 (oitocentos reais)

Os vídeos com as performances dos artistas participantes também estão disponíveis em uma playlist no canal da Secretaria de Cultura na plataforma YouTube.

Fonte: Decom