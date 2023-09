Entre os dias 29 a 31 de agosto, foi realizada em Jaboticatubas, a 11ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, com o tema “A situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempo de pandemia da Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”.

Com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, a conselheira tutelar Jucelí Silva e a conselheira municipal dos direitos da criança e do adolescente de Formiga, Paula Couto, participaram do evento, na condição de delegadas representantes da região Centro-Oeste.

Durante a Conferência elas puderam defender e apresentar propostas para o aprimoramento da Política Estadual e Nacional de Atendimento à Crianças e Adolescentes, além de capacitar sobre assuntos relevantes como a neuroplasticidade na infância e adolescência.