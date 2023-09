O Frigorífico Formigão recebeu, no dia 1º de junho, a visita dos alunos do oitavo período do curso de medicina veterinária do Unifor-MG.

A visita foi feita com o intuito de permitir aos alunos vivenciarem na prática o conteúdo visto na disciplina tecnologia e inspeção de produtos de origem animal.

Na oportunidade, o Prof. Dr. Leonardo Borges Acurcio pôde mostrar aos alunos o fluxograma de abate bovino com auxílio das médicas veterinárias Paula, que é responsável técnica, e Renata, que cuida do controle de qualidade.