A Secretaria de Educação e Esportes, da Prefeitura de Formiga, divulgou o resultado das partidas do Campeonato de Futebol “Veteranos”.

Os jogos ocorreram no sábado (2), no campo do Beira Rio.

A equipe Frangão venceu o Nacional por 1×0. O jogo entre

Juventude e Eletrônica Martins terminou em 0x0.