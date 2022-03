Após construir uma boa vantagem no primeiro jogo ao vencer por 2 a 0, o Atlético enfrenta a Caldense neste domingo (27), às 18h, no Mineirão, pelo duelo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro. Desfalcado, o time alvinegro pode até perder por até dois gols de diferença para ir à final do Estadual pela 16ª vez consecutiva.

Presente nas decisões do Campeonato Mineiro desde 2007, o Galo segue sem poder contar com os jogadores que foram convocados para as seleções que disputam as Eliminatórias da Copa do Mundo. Cinco deles desfalcaram o time no jogo de ida: os zagueiros Junior Alonso e Diego Godin, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e os atacantes Savarino e Vargas.

Para o duelo deste domingo, técnico Antonio Mohamed também perdeu o goleiro Everson, convocado de última hora para a Seleção Brasileira no lugar de Ederson, do Manchester City, com uma gastroenterite. O arqueiro atuou no primeiro duelo contra a Caldense e, em seguida, viajou para o Rio de Janeiro para se apresentar ao técnico Tite. Assim, Rafael irá para o gol alvinegro.

Além do sexteto, o Atlético não poderá contar com o atacante Hulk, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O substituto do camisa 7 deve ser Eduardo Sasha. Na lateral-esquerda, a tendência é que o meio-campista Rubens seja mantido improvisado. O jovem foi elogiado por Mohamed após o desempenho no primeiro duelo contra a Caldense.