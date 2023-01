A Polícia Civil prendeu em flagrante, na última quinta-feira (26), um jovem de 23 anos, após o recebimento de 301 comprimidos de ecstasy pelos Correios. Os entorpecentes foram entregues na residência dele, localizada no bairro Sagrado Coração de Jesus, em Formiga.

As investigações, coordenadas pela Agência de Inteligência da PCMG em Formiga, iniciaram após o recebimento de uma informação repassada pela Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios sobre uma possível entrega de drogas ao suspeito.

Os policiais então aguardaram próximo à casa do suspeito, e avistaram quando ele recebeu a mercadoria dos Correios. Em seguida, o jovem foi abordado pelos policiais, que constataram haver no interior do pacote 301 comprimidos de ecstasy, os quais foram apreendidos.

O delegado regional em Formiga, Danilo César Basílio, conta que no momento da abordagem, o jovem apresentou documento falso com o nome do suposto destinatário. “Após buscas na residência do investigado, também foram apreendidos outros três comprimidos de ecstasy e cinco papelotes de cocaína”, explica.

Após os procedimentos, o investigado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Formiga, onde teve a prisão em flagrante ratificada por tráfico de drogas, e posteriormente, foi conduzido ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Polícia Civil