Um homem levou garrafadas e foi agredido com um facão ao passar em frente a casa da ex-namorada com sua atual companheira, em São Francisco, no Norte de Minas Gerais, nessa quinta-feira (5 de janeiro).

De acordo com a Polícia Militar, a ex-namorada do motorista, ao ver que ele estava com a atual, jogou uma garrafa no carro dele. O homem desceu para ver quais danos tinham causados no carro.

Nesse momento, a ex partiu para cima dele. Começou uma briga generalizada entre os ocupantes do carro e as pessoas que estavam com a ex-namorada do motorista.

Um homem chegou com um facão e golpeou o motorista do carro. Esse suspeito fugiu. A polícia prendeu a ex-namorada que começou a confusão e os feridos foram socorridos para o hospital.

Fonte: O Tempo