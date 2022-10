O Setor do Cadastro Único convoca as famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil que tenham em seu grupo familiar crianças e adolescentes de 4 a 18 anos que mudaram de escola.

Para receber o Auxilio Brasil de forma regular é necessário que as crianças e adolescentes atinjam uma frequência escolar de no mínimo de 75%. Caso a frequência escolar não seja atingida, o governo federal realiza a suspensão do benefício.

Para a gestão do Cadastro Único acompanhar a frequência escolar das crianças e adolescentes, a informação referente à escola deve estar correta no Cadastro Único. Atualmente no município de Formiga há mais de 200 crianças e adolescentes com a escola desatualizada no Cadastro Único.

Com isso, a equipe do setor convoca o responsável familiar para atualizar a escola das suas crianças e adolescentes com urgência, antes que aconteça a suspensão do benefício.

Para atualização cadastral é necessário agendar o atendimento no Cras mais próximo da residência:

Cras 1

Endereço: Rua José Francino, 465- Rosário. Telefone: 3329-1817

Cras 2

Endereço: Rua Agostinho Teles de Castro, 320- Nossa Senhora de Lourdes. Telefone: 3329-1808

Cras 3

Endereço: Alexandre José de Oliveira, 102- Souza e Silva. Telefone: 3329-1810

Cras 4

Endereço: Rua Dico Lavino/ SN – Novo Horizonte. Telefone: 3329-1833

Cedesc

Endereço: Rua Contorno dos Pomares, SN- Geraldo Veloso. Telefone: 9.9178-2221

Para mais informações pelo telefone ou whatsApp da Gestão do Cadastro Único no número 3329-1819.

Fonte: Decom