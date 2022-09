A formiguense Ana Maria de Oliveira Rosa, de apenas 9 anos representará o Brasil no Concurso Miss Américas Model 2022.

De acordo com o portal tribuna Centro-Oeste, o concurso acontecerá em São Paulo nos dias 23 e 24 de setembro, juntamente com o Miss Brazil Model 2022.

Ana Maria já conquistou dois importantes títulos em sua carreira de modelo: o de Miss Minas Gerais Model Infantil Nações 2021 e o Miss Brazil Model Infantil Top do mesmo ano. A formiguense é agenciada pela Ju Oliveira Models, da cidade de Divinópolis, desde fevereiro de 2021.

Ana Maria é filha de Aline Maria de Oliveira Rosa e Airton Alexandre Rosa e cursa o 3° ano do ensino fundamental no Colégio Unifor. Como atividades extracurriculares, tem atualmente a catequese, a natação, o coral e o inglês.

“A nossa expectativa é muito boa, já que agora ela está com mais experiência, por causa do curso de modelo e manequim que concluiu no início do ano, e se sente mais segura nos desfiles e concursos”, comentou Aline.

Fonte: Tribuna Centro Oeste