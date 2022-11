O Atlético promoveu um evento na Sede de Lourdes, nessa terça-feira (29), e certificou 28 integrantes do Programa Imortal, do Instituto Galo.

Entre os novos nomes do projeto estão ex-funcionários e ex-atletas, dentre eles, o formiguense Hélio Arcanjo Filho (Helinho).

Os imortais do Atlético têm acesso a benefícios como o Cartão Galo Na Veia Imortal e participação em eventos nas instalações do clube. Este é o terceiro grupo que recebeu esta premiação, e Helinho falou sobre a honra de se tornar um imortal. “Foi um evento surpreendente e é uma satisfação muito grande poder fazer parte do clube pelo resto da vida. Receber essa homenagem foi de grande valia. Nós, agora imortais, teremos um cartão para acesso aos eventos do clube, comemorações de jogos e, provavelmente, participar da inauguração do estádio”.

Helinho ingressou no Atlético em 1976, aos 18 anos, permanecendo no clube por cerca de 10 anos. “Fiquei por aproximadamente 3 anos na categoria de base e o restante no profissional. Tive a honra de participar do Campeonato Brasileiro e da Libertadores e ainda de ser treinado pelo mister, Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo”.

Nesse tempo, o formiguense chegou a ser emprestado para o Nacional de Manaus e para o São Paulo. Após sair do Atlético, atuou por cerca de 7 anos em Portugal, nos clubes Amora, Louletano e Farense.

Para os ex-atletas e ex-funcionários, esse programa traz esse reconhecimento para àqueles que vestiram essa camisa e construíram história com ela. E ainda cria um ambiente de conexão e amizade.

A presidente do Instituto Galo, Maria Alice Coelho, e o CEO do Instituto, Thiago Camargo, também estiveram presentes. “Ampliar o número de Imortais é motivo de muito orgulho para nós porque reforça nosso comprometimento com a história do Galo”, afirmou Maria Alice.

“Mais do que qualquer benefício, o programa procura demonstrar o enorme agradecimento que o Atlético tem por quem o ajudou a ser o gigante que é”, disse Thiago Camargo.

Além de Helinho, confira os outros 27 novos Imortais do Atlético:

Adriano Duarte Mansur da Silva – Ex-atleta

Amaury Alves Horta – Ex-atleta

Bruno Heleno Pereira da Silva – Ex-atleta

Éder Aleixo de Assis – Ex-atleta

Edgar de Matos Albino – Ex-atleta

Elzo Aloísio Coelho – Ex-atleta

Feliciano Alves Diniz Filho – Ex-atleta

Geraldo Silvestre André – Ex-atleta

Hélio Dias Gomes – Ex-funcionário

José Reinaldo de Lima – Ex-atleta

Leandro Donizete Gonçalves da Silva – Ex-atleta

Leandro Rodrigues Tavares – Ex-atleta

Leonardo Silva – Ex-atleta

Luan Madson Gedeão de Paiva – Ex-atleta

Lucas Pierre Santos Oliveira – Ex-atleta

Mario Lucio Duarte Costa – Ex-atleta

Osmar Gomes de Oliveira – Ex-atleta

Paulo Antônio de Oliveira – Ex-atleta

Procópio Cardozo Neto – Ex-atleta

Roberto Hermont Arantes – Ex-atleta

Roberto Soares de Vasconcellos Paes – Ex-funcionário

Rodrigo Lacerda Ramos – Ex-atleta

Victor Leandro Bagy – Ex-atleta

Walker Américo Fronio – Ex-atleta

Walter José Pereira – Ex-atleta

Wanderley Paiva Monteiro – Ex-atleta

Wiver Hernandes da Silva Júnior – Ex-atleta.

Com informações do Super Esportes