O Centro Universitário de Formiga divulgou a lista dos aprovados no segundo Vestibular 2023, aplicado no domingo (27).

O candidato pode conferir sua classificação através deste link. Do lado esquerdo, no menu ‘acompanhe sua inscrição’, clique no ícone da lupa.

As matrículas foram adiantadas e já podem ser feitas através deste link. Os documentos necessários estão listados no item 5.2.1 do edital.

Condições especiais: 40% de desconto e pagamento em até três vezes no cartão de crédito ou em até duas vezes no boleto (Resolução 19).

Fonte: Unifor-MG