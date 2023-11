Uma parte do forro do teto do salão térreo do Palácio do Planalto, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trabalha, cedeu no início da tarde desta terça-feira (21).

No momento da queda da estrutura, uma repórter da rede de televisão Meia Norte, do Piauí, fazia uma transmissão ao vivo, e por pouco não foi atingida.

Segundo informações obtidas pela reportagem de O Tempo em Brasília, um cinegrafista de outra emissora foi atingido, mas sofreu apenas arranhões leves.

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) isolou a área afetada.

Procurada, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência não retornou o contato sobre o episódio. O espaço segue aberto.

Fonte: O Tempo