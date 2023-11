Um homem, de 57 anos, morreu após um cilindro de ar comprimido explodir em uma casa no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. O caso ocorreu na noite dessa segunda-feira (20), e é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.

De acordo com informações iniciais, a vítima fazia a manutenção do equipamento quando houve a explosão. A equipe médica do Samu foi mobilizada e constatou o óbito ainda no local. A perícia da Polícia Civil também foi acionada e encaminhou o corpo para Instituto Médico Legal (IML).

“O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal dr. André Roquette, em BH, onde foi submetido ao exame de necropsia e aguarda a retirada pelos familiares. A Polícia Civil irá apurar as causas e as circunstâncias da morte”, informou a instituição, em nota.

Fonte: O Tempo