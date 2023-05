Um funcionário do Burger King alega ter feito xixi nas calças por não poder deixar o posto de trabalho. O episódio foi divulgado na última quinta-feira (18) e ocorreu em um quiosque da rede de fast food, localizado em um shopping de Aracaju, no estado de Sergipe.

Pelas redes sociais, o homem identificado como José Vinícius dos Santos publicou um vídeo relatando o ocorrido. Segundo ele, caso saísse do quiosque levaria advertência que poderia causar sua suspensão ou demissão por justa causa.

“Quero relatar o inevitável, eu acabei de mijar, sim, mijar aqui no quiosque. Porque eu não posso sair daqui, porque se eu sair aqui do quiosque eu levo advertência. A segunda vez, eu levo suspensão. E a terceira eu levo uma justa causa”, narra Santos, em vídeo.

“Parece até piada. Não posso sair do quiosque porque se não levo advertência, já recebi uma ontem porque eu não quis fazer hora extra, exatamente levei advertência porque não fiz hora extra, isso é revoltante“, escreveu o funcionário.

Em nota enviada à reportagem do portal O Tempo, o Burger King lamentou o episódio ocorrido em Aracaju e informou que “as pessoas envolvidas no caso foram afastadas“. Por fim, a empresa também alega que está apurado todas as informações. Além disso, informa que está prestando apoio ao colaborador.

Leia a nota do Burger King na íntegra;

“Lamentamos profundamente o ocorrido na última quinta-feira, 18/05, em Aracaju e reforçamos que não toleramos qualquer tipo de falta de respeito. Informamos que as pessoas envolvidas no caso foram afastadas enquanto apuramos todas as informações. Estamos prestando todo o apoio e acompanhando o colaborador. Temos na nossa cultura a prática do respeito com as pessoas em qualquer ambiente e não deixaremos de tomar todas as medidas cabíveis.“

