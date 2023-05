O governo federal anunciou nessa sexta-feira (19) que a nova carteira de identidade, que começou a ser implementada em 2022, passará por mudanças. O documento não fará mais distinção entre o nome social e o nome de registro civil e excluirá o campo “sexo”. Esses dois campos não existiam na antiga carteira de identidade e foram incluídos na carteira que começou a ser implementada no governo de Jair Bolsonaro.

Agora, a carteira informará apenas o nome (aquele que a pessoa declarar no ato da emissão), a data e o local de nascimento, a nacionalidade, data de emissão e de validade, número de registro e do CPF, além do Estado em que o documento foi emitido. Já na parte de trás estarão o nome do portador, o órgão emissor e o local onde o documento foi feito.

Também haverá um QRCode que pode ser usado para confirmar sua autenticidade. “As mudanças na carteira de identidade nacional foram solicitadas pelo MDH com o objetivo de promover mais cidadania e respeito às pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers, intersexos, assexuais e outras (LGBTQIA+) e fazem parte do compromisso do governo federal com políticas voltadas a esse público“, explicou o governo sobre a decisão.

Fonte: O Tempo