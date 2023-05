Após o anúncio da redução de preços dos combustíveis às distribuidoras, feito pela Petrobras, alguns postos em Itabira já começam a registrar queda dos valores nas bombas. Em pesquisa em 10 estabelecimentos, por diferentes pontos da cidade, observou-se que em seis deles a queda de R$0,30 por litro de gasolina. A queda de preços é reflexo da medida adotada pela Petrobrás, que reduziu os preços dos combustíveis para as distribuidoras em 21,3% no valor do gás de cozinha (R$8,97), 12,6% na gasolina (R$0,40) e 12,8% no diesel (R$0,44). (De Fato Online – Itabira)

Sindcomércio anuncia investimentos em Teófilo Otoni e região

A diretoria do Sindcomércio anunciou os investimentos que o Sesc e o Senac já estão fazendo em Teófilo Otoni e toda a região. O diretor Iesser Lauar, que também é Conselheiro do Sesc Minas Gerais, e o vice-presidente do Sindcomércio, Renato Freitas anunciaram o aluguel do galpão onde vai funcionar o Centro de Distribuição do programa Mesa Brasil que vai atender os vales do Mucuri e Jequitinhonha. O segundo investimento é do Senac, que alugou um prédio de 7 andares, mais uma loja e o hall de entrada onde funcionará o programa Minas Tec para a capacitação tecnológica. E o terceiro investimento será o novo prédio do Sesc, que já tem o contrato firmado. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Isenção dos importados gera perda

Um estudo da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) mostrou que a isenção adotada pelo Brasil em relação às remessas de até US$ 50, via comércio eletrônico, pode ter causado perda de R$ 99 bilhões, na economia nacional, cerca de R$ 270 milhões por dia, e de 1,1 milhão de vagas de empregos formais em 2022. Quando se trata do estado, a economia mineira pode ter deixado de faturar R$ 11 bilhões e de gerar mais de 160 mil empregos. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

Ambulódromo previsto para junho

A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, já concedeu 97 autorizações para o uso dos boxes do Condomínio Público, que constitui o Ambulódromo construído na Praça Professor Jacy de Assis, situada na região central. Ainda há 21 vagas disponíveis e os interessados em ocupar um dos espaços podem se inscrever até 2 de junho. A previsão é de que as atividades no local sejam iniciadas no dia 1° de junho. O local, que tem áreas cobertas com 3 metros quadrados e banheiro público, comporta 118 vendedores. (Jornal Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Espetáculo “Caim” apresentado em Sabará

O Centro Cultural José da Costa Sepúlveda receberá na próxima quinta-feira, 25, o espetáculo teatral “Caim”, com o ator de sucesso nacional Henri Pagnoncelli, com participação em diversas novelas da TV Globo e da Rede Record. Com duração de 70 minutos, a história é contada na primeira pessoa e todas as personagens são interpretadas pelo ator-narrador. O humor refinado do texto conduz o espectador por uma jornada atemporal e o desperta para uma nova maneira de perceber a si mesmo e a consequência de seus atos. Os ingressos já podem ser adquiridos por R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia). (Jornal Folha de Sabará – Sabará)

Senac de Pouso Alegre oferece 270 vagas

O Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Pouso Alegre e o Sindcomércio Vale do Sapucaí estão com inscrições abertas para nove diferentes cursos profissionalizantes. São oferecidas 270 vagas de qualificação profissional com foco nas ocupações do comércio, com início a partir de maio. As aulas fazem parte da segunda edição da Escola do Comércio, projeto pioneiro no estado e que recebeu mais de 200 estudantes no ano passado. A expectativa é ter ainda mais adesão em 2023 e uma das novidades são aulas no turno da noite. No total, o projeto oferecerá 177 horas de conteúdo total aos alunos com temáticas relacionadas a marketing pessoal e digital. (Jornal Diário Regional – Pouso Alegre)

Escola prepara a gincana do saber em Poços de Caldas

A Escola do Legislativo da Câmara de Poços já está programando todas as atividades da edição 2023 da Gincana do Saber. Para adesão ao projeto, as escolas devem preencher um formulário disponível no site do Legislativo, até o dia 19 de maio. No mês de junho, terão início as mobilizações dos estudantes e as palestras sobre o tema Constituição Federal. O projeto Gincana do Saber é destinado a estudantes de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. O objetivo é a formação política e educação para a cidadania através de um jogo de perguntas e respostas sobre a Constituição Federal. Os alunos utilizam como material de apoio o livro Constituição em Miúdos, de autoria da Escola do Legislativo de Pouso Alegre.. (Jornal Mantiqueira Online – Poços de Caldas)