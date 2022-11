Em Bom Despacho, uma tentativa de roubo terminou com um suspeito esfaqueado no pescoço. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), na terça-feira (1º) à noite, três homens foram até uma propriedade na comunidade rural de Mato Seco para roubar um trator. No entanto, funcionários do local impediram a ação, feriram um dos envolvidos no pescoço e ainda amarraram outro envolvido até a chegada da PM.