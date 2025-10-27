O furacão Melissa continua ganhando força e agora é a tempestade mais forte do mundo em 2025.

Os ventos máximos sustentados do furacão são de 280 km/h, de acordo com o relatório das 15h, no horário de Brasília, do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

Isso representa um aumento de 16 km/h nos ventos em relação ao alerta de 12h, também no horário de Brasília. Naquele momento, olho do furacão de categoria 5 estava a 233 km a sudoeste de Kingston, na Jamaica.

O Melissa começou a virar para o norte em direção à Jamaica e agora segue para oeste-noroeste a 5 km/h.

Um dos furacões mais fortes já registrados no Atlântico

Com ventos sustentados de 280 km/h, o Melissa é agora um dos furacões mais fortes já registrados na bacia do Atlântico, com base nas velocidades máximas dos ventos dessas tempestades.

Apenas nove furacões no Atlântico foram mais fortes que o Melissa, embora vários outros também tenham atingido 280 km/h.

O furacão Allen, de 1980, ainda detém a marca de tempestade mais forte da região, com ventos de 305 km/h.

O Melissa também é um dos furacões mais fortes que já passaram pelo Mar do Caribe, atrás apenas do Allen, do Wilma, de 2005, do Mitch, de 1998, e do Gilbert, de 1988 — que também foi o último grande furacão a atingir diretamente a Jamaica.

Com informações da CNN Brasil