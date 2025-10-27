Um jovem de 22 anos ficou gravemente ferido após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava na pintura do telhado de uma farmácia em Passos, no Sul de Minas Gerais. O acidente ocorreu na tarde de sábado (25), mas as informações foram divulgadas apenas nesse domingo (26).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima teve 90% do corpo queimado, mas foi socorrida consciente e encaminhada a uma unidade de saúde. Ainda não há atualizações sobre seu estado de saúde.

Colegas de trabalho relataram aos bombeiros que não estavam no telhado no momento da eletrocussão. Eles contaram que ouviram um forte estouro e, ao subirem para verificar, encontraram o jovem já ferido. O resgate foi realizado pelos militares.

A descarga elétrica também provocou um incêndio em um poste e na fiação elétrica, deixando residências e comércios da região sem energia. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para interromper o fornecimento de energia, enquanto a Polícia Militar isolou a área e controlou o trânsito no local.

Com informações do Hoje em Dia