O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 80 anos nesta segunda-feira (27) e se torna o primeiro chefe de Estado brasileiro a atingir essa marca enquanto exerce o cargo. A data consolida mais um recorde na trajetória do petista, que atualmente cumpre agenda oficial na Ásia.

Durante visita à Indonésia, na última quinta-feira (23), Lula anunciou sua intenção de disputar um quarto mandato nas eleições de 2026. “Eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza de que estou com a mesma energia de quando tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil”, declarou o presidente em Jacarta, durante jantar oferecido pelo presidente indonésio, Prabowo Subianto.

Nesta segunda-feira, Lula participa da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), na Malásia. O retorno ao Brasil está previsto para esta terça-feira (28), sem nenhuma comemoração oficial programada no país.

Com o novo aniversário, Lula se torna o presidente mais velho da história do Brasil em exercício. No ano passado, ele já havia ultrapassado Michel Temer, que deixou o cargo aos 78 anos. Antes deles, Getúlio Vargas (72), Ernesto Geisel (71) e Fernando Henrique Cardoso (71) encerraram seus mandatos ainda na faixa dos 70 anos.

Apesar da idade, o presidente mantém o discurso de vitalidade e energia. Com uma agenda intensa de compromissos nacionais e internacionais, Lula tem divulgado vídeos em que aparece se exercitando, subindo a rampa do Palácio do Planalto e participando de caminhadas públicas. “Quando falo que tenho 80 anos, mas energia de 30, vocês podem acreditar”, afirmou recentemente, durante a posse do novo presidente do PT, Edinho Silva.

Duas datas de aniversário

Nascido em Garanhuns (PE), Lula tem oficialmente duas datas de aniversário. Ele veio ao mundo em 27 de outubro de 1945, mas seu registro civil indica o dia 6 como data oficial. Filho de Dona Lindu e ex-metalúrgico, iniciou sua trajetória política no movimento sindical e chegou à Presidência em 2003. Foi reeleito em 2006, voltou ao poder em 2023 após 12 anos afastado — período que incluiu dois anos de prisão.

Ao completar oito décadas de vida, Luiz Inácio Lula da Silva soma mais um marco à sua carreira política. Entre viagens, compromissos internacionais e planos para uma nova candidatura, o presidente celebra os 80 anos mantendo o discurso de vigor e disposição para continuar à frente do país.

Com informações do Poder 360