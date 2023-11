O Atlético perdeu mais uma grande chance de se aproximar do líder Botafogo e brigar pelo título do Campeonato Brasileiro ao empatar com o Corinthians, na noite dessa quinta-feira (9), na Neo Química Arena, em São Paulo.

A partida terminou com o placar de 1 a 1, com gols marcados por Angel Romero para o Corinthians, no primeiro tempo e Paulinho, na etapa complementar.

Com o gol marcado, Paulinho se tornou o artilheiro isolado do Brasileirão com 17 gols marcados, um a mais que Tiquinho Soares, do Botafogo. Na próxima rodada, o Galo enfrentará o Goiás, na Arena MRV.

O jogo

A partida começou com o time da casa pressionando o Galo. Antes dos 12 minutos, Everson já havia salvado o Atlético em duas oportunidades. Gil e Yuri Alberto cabecearam para o gol e o goleiro fez duas excelentes defesas, evitando o primeiro gol da partida.

Aos 17 minutos, Renato Augusto recebeu dentro da área e arriscou para o gol, Everson, mais uma vez, fez grande defesa e salvou o Galo.

Seis minutos depois, Everson não pode fazer nada. Falta batida da intermediária direita e Angel Romero , pequenino, cabeceou no ângulo do goleiro atleticano. 1 a 0.

O Atlético foi inoperante na primeira etapa e só assustou a equipe da casa aos 41 minutos. Escanteio cobrado por Igor Gomes e Lemos cabeceou por cima da meta de Cássio.

Segundo tempo

A primeira grande jogada da etapa complementar aconteceu somente aos 21 minutos. Yuri Alberto escapou pela esquerda, entrou na área e bateu para a defesa de Everson.

No ataque seguinte, aos 22, o Galo buscou o empate. Cruzamento de Arana, Kardec, que tinha acabado de entrar, escorou e Paulinho chegou para completar de frente para o goleiro Cássio que nada pôde fazer. 1 a 1.

Com 38 minutos, Arana fez novo cruzamento para área e Kardec cabeceou com grande perigo para a meta de Cássio.

O Corinthians respondeu três minutos depois. Falta na beirada da área, Fábio Santos foi para a cobrança, bateu forte, mas Everson, bem colocado, fez a defesa.

O Galo teve duas chances ainda perto dos 44 minutos. A primeira com Rubens, em cobrança de falta, que quase terminou com uma falha terrível de Cássio, que deu muita sorte e a bola foi para escanteio, e na cobrança, Kardec quase fez de cabeça.

Fonte: Hoje em Dia