Foram abertas, nessa quinta-feira (9, as inscrições para a 4ª edição do programa Trilhas de Futuro, criado pelo Governo de Minas com o objetivo de oferecer cursos técnicos gratuitos de formação profissional.

As unidades SENAI de Divinópolis, Itaúna, Formiga, Nova Serrana, Cláudio, Arcos e Pará de Minas, que compõem a Regional Centro-Oeste oferecerão, juntas, 2.740 vagas em diversos cursos.

Alunos de escolas públicas e privadas regularmente matriculados no 2º e 3º ano do ensino médio ou em qualquer período da Educação de Jovens e Adultos (EJA) podem se inscrever, por meio deste link, até o dia 23 de novembro.

Além disso, estudantes que já concluíram o ensino médio ou que estejam no 1º ano, mas comprovem estar matriculados no 2º em 2024, também podem participar. Caso haja vagas remanescentes, as oportunidades serão estendidas para alunos que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino superior. Vale lembrar que as vagas serão preenchidas de acordo com um critério de prioridade que está disponível no site do programa.

Nesta edição, o SENAI-MG, instituição parceira do Governo de Minas, oferecerá vagas em mais de 50 municípios mineiros. As oportunidades, que contemplam diversas áreas de atuação, têm o objetivo de capacitar os jovens e facilitar a inserção deles no mercado de trabalho.

Além da capacitação gratuita, os estudantes selecionados receberão uma ajuda de custo para transporte e alimentação de R$ 20 por dia. A previsão é que as aulas tenham início em março de 2024.

Cursos SENAI Regional Centro-Oeste

Divinópolis – 520 vagas

Técnico em Automação Industrial Técnico em Eletroeletrônica Técnico em Fabricação Mecânica Técnico em Informática para Internet Técnico em Mecânica Técnico em Modelagem do Vestuário Técnico em Planejamento e Controle da Produção Técnico em Segurança do Trabalho

Itaúna – 360 vagas

Técnico em Eletroeletrônica Técnico em Mecânica Técnico em Metalurgia Técnico em Planejamento e Controle da Produção Técnico em Segurança do Trabalho Técnico em Soldagem

Formiga – 80 vagas

Técnico em Planejamento e Controle da Produção Técnico em Qualidade Técnico em Segurança do Trabalho Técnico em Vestuário

Nova Serrana – 550 vagas

Técnico em Calçados Técnico em Design de Calçados Técnico em Eletroeletrônica Técnico em Eletromecânica Técnico em Qualidade Técnico em Segurança do Trabalho

Claudio – 140 vagas

Técnico em Administração Técnico em Eletroeletrônica Técnico em Segurança do Trabalho

Arcos – 690 vagas

Técnico em Eletroeletrônica Técnico em Eletromecânica Técnico em Eletrotécnica Técnico em Logística Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais Técnico em Segurança do Trabalho Técnico em Meio Ambiente Técnico em Qualidade

Pará de Minas – 400 vagas