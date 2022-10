O Atlético divulgou na tarde deste sábado (8) que já foram vendidos mais de 24 mil ingressos para o confronto com o Ceará, domingo (9), às 18h, no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A expectativa do clube é que o torcedor vá ao estádio mais confiante após duas vitórias seguidas, diante de Fluminense e Santos, fato inédito neste retorno do técnico Cuca ao comando da equipe.

Diante do Ceará, o Galo tenta a terceira vitória consecutiva para se firmar de vez na briga por vaga na Libertadores de 2023. O alvinegro ocupa a sétima colocação na tabela do Brasileiro, com 46 pontos, dois a menos que o Atlhetico-PR, o sexto colocado. Atingir o G-4 da Série A (faltam oito rodadas para o fim do campeonato) ainda é objetivo do time alvinegro, para se garantir direto na fase de grupos do torneio continental.

De toda forma, o número de vagas diretas via Brasileiro pode aumentar já que Flamengo e Corinthians estão na final da Copa do Brasil e Flamengo e Athletico-PR decidirão a Libertadores deste ano. Os três clubes atualmente ocupam o G-6 do Brasileiro e, em caso de título em um dos torneios mata-mata, garantem vaga direta e cedem espaço para outros times do Brasileiro que sonham com o torneio continental em 2023.

Fonte: O Tempo