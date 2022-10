Um homem ficou ferido depois de tentar atravessar pedras no topo da Cachoeira Cascata das Antas e ser levado pelas águas neste sábado (8) em Poços de Caldas.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que o homem tenta atravessar pedras da cachoeira, mas é levado pelas águas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram para o salvamento, o homem foi encontrado caído às margens da cachoeira e com o corpo parcialmente submerso.

Após ser imobilizado, o homem foi levado para atendimento pré-hospitalar com suspeita de traumatismo craniano grave, fratura no maxilar, fratura no membro superior direito e sinais de hipotermia.

O homem foi retirado do local e levado para a Santa Casa de Poços de Caldas.

Fonte: G1