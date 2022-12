Uma mulher de 35 anos, moradora do bairro Funcionários, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi vítima do “golpe da pedra”.

Nessa quinta-feira (22), a dona de casa, Sandra Lopes, perdeu R$300 para um estelionatário. O homem, que segundo a mulher, se apresentou com vendedor ambulante, ofereceu para ela um motor de portão, entretanto, a dona de casa recebeu no lugar do equipamento duas pedras. Ela registrou um boletim de ocorrência.

De acordo com Sandra, o homem conseguiu enganá-la porque ela precisava realizar a compra do motor de portão eletrônico. A mulher tinha o intuito de ofertar mais segurança para o filho, de 5 anos, que é autista.

“Ele viu que eu tinha necessidade de colocar o motor do portão e me aplicou o golpe. Dei R$ 300, e ele disse que dentro de três horas voltaria com o motor e já realizaria a instalação. Quando cheguei em casa, para minha surpresa, tinha uma pedra (dentro da caixa)”, contou a vítima.

