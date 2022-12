Uma batida entre dois ônibus de turismo nesta madrugada (23) complicou o trânsito na rodovia federal BR-251, km 248, em Santa Cruz de Salina, Norte de Minas. A colisão projetou os veículos para fora da pista e cinco vítimas ficaram feridas. Um deles estava com 46 passageiros e o outro, 25.

De acordo com relatos de testemunhas ao Corpo de Bombeiros, um dos ônibus bateu na parte traseira do outro veículo, uma vez que seguiam no mesmo sentido, saindo da Bahia até São Paulo.

Quatro motoristas, dois de cada empresa, estavam conscientes e tiveram ferimentos leves. As cinco vítimas foram encaminhadas para unidade hospitalar na cidade de Salinas e, os demais passageiros, se deslocaram para postos de combustíveis próximos.

Durante toda a ocorrência, a pista permaneceu interditada parcialmente em meia pista. No momento, já está liberada.

