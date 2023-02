O carnaval está chegando e as ruas de algumas cidades já estão cheias de foliões que querem matar as saudades da festa, após dois anos de isolamento por causa da pandemia. Mas enquanto uns se divertem, outros aproveitam a ocasião para aplicar os mais diferentes golpes em quem não está atento.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) reforça nesta época do ano sua comunicação para que os clientes fiquem atentos para não caírem em golpes. Em uma das ocorrências mais comuns em lugares onde há multidão, um golpista se passa por um ambulante e entrega a maquininha para o cliente digitar a senha do cartão. O falso vendedor se aproveita de um momento de distração do comprador e presta atenção na senha que está sendo digitada.

“Preste muita atenção ao comprar algo na rua e pagar com cartão. Muitas vezes, o golpista também usa algum truque e desvia a atenção do folião para que a vítima digite a senha no campo destinado ao valor da compra. Isso permite que bandido descubra o código secreto. É importante ressaltar que o campo de senha deve mostrar apenas asteriscos”, alerta Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban.