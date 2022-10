O Rotary Club de Formiga promoveu um dia festivo ao receber a visita do governador do Distrito 4560, Fernando Caputo, na segunda-feira (10). O plantio de mudas, frutíferas e ornamentais, no Patronato São Luiz, foi uma das ações que marcaram o dia.

O governador foi recebido por rotarianos, interactianos e rotaractianos no marco rotário, na entrada da cidade pela MG-050.

Às 14h30 ocorreu a visita ao Patronato, que na data estava celebrando 80 anos de fundação. O governador – acompanhado pelo presidente do Clube, José Neto, e pelas rotarianas Lenir Campos e Ana Maria – conheceu a instituição que os primeiros rotarianos de Formiga ajudaram a criar.

Recebidos pelo presidente do Patronado, Sérgio Rabelo, os rotarianos se juntaram às crianças e adolescentes atendidos pela instituição e plantaram mudas, concretizando parceria para deixar o local mais verde. Cinquenta mudas foram destinadas à instituição. Elas foram doadas ao Rotary pelo Banco Municipal de Alimentos, dirigido atualmente por Anuar Teodoro, que também acompanhou a visita e o plantio.

A visita do governador contou ainda com assembleias e reunião festiva à noite, na sede do Rotary.

Na ocasião, ele enfatizou a missão dos rotarianos de servir e fazer a diferença no mundo. A visita terminou com um jantar para rotarianos e convidados.