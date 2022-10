Além dos casos em Divinópolis, até o momento, outros registros da doença foram feitos em Bom Despacho, Nova Serrana e Pará de Minas.

A varíola dos macacos é uma doença viral rara transmitida pelo contato próximo com uma pessoa infectada.

A Anvisa aprovou no final de agosto a liberação para uso da vacina Jynneos/Imvanex contra a varíola dos macacos (monkeypox) e do medicamento tecovirimat para o tratamento da doença no Brasil.

Para conceder as aprovações, a agência analisou dados da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e da Agência Americana (FDA).

A dispensa temporária e excepcional se aplica somente ao Ministério da Saúde e terá validade de seis meses, desde que não seja expressamente revogada pela Anvisa.